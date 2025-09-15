سلاح الجو اليمني ينفّذ عملية نوعية تستهدف مطار رامون والنقب

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، عن تنفيذ عملية عسكرية نوعية بسلاح الجو المسيَّر، نُصرةً للشعب الفلسطيني، وردًا على جرائم الإبادة والتجويع التي يقترفها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وأوضح الناطق باسم القوات المسلحة، يحيى سريع، في بيان، أن العملية جرت بأربع طائرات مسيّرة؛ ثلاث منها استهدفت مطار رامون في منطقة أم الرشراش، بينما أصابت الطائرة الرابعة هدفًا عسكريًا في منطقة النقب بفلسطين المحتلة، مؤكدة أن العملية حققت أهدافها بنجاح.

وأكد سريع، أن اليمن يقوم بواجبه الديني والإنساني في الدفاع عن الشعب الفلسطيني، مشددًا على أن هذه الجرائم لن تكسر إرادة الفلسطينيين التي أثبتت صلابتها منذ انطلاقة معركة "طوفان الأقصى"، وأن اليمن سيواصل موقفه المبدئي في دعم المقاومة الفلسطينية، مهما كانت التضحيات.

وشددت القوات المسلحة اليمنية على أنها لن تتخلى عن التزاماتها تجاه فلسطين حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة، لافتة إلى أن محاولات النيل من موقف اليمن المبدئي ستبوء بالفشل كما فشلت سابقًا.