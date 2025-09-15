آخر مستجدات حرب الإبادة على قطاع غزة لليوم 710

في اليوم الـ710 من حرب الإبادة على القطاع، استشهد 6 فلسطينيين بينهم أطفال في غارة إسرائيلية على خيمة تؤوي نازحين غرب غزة، فيما استشهد عدد أخر من المدنيين إثر غارات إسرائيلية على منزلين بحي الشيخ رضوان شمال المدينة فجر اليوم.

وكانت مصادر في مستشفيات قطاع غزة أفادت بأن 53 فلسطينيا استشهدوا في غارات إسرائيلية على القطاع أمس، بينهم خمسة وثلاثون في مدينة غزة.

وفيما يلي آخر تطورات الأحداث:

03:06 مصادر الإسعاف والطوارئ في غزة: شهداء ومصابون إثر غارات إسرائيلية على منزلين بحي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة

02:53 مستشفى الشفاء: 6 شهداء بينهم أطفال في غارة إسرائيلية على خيمة تؤوي نازحين غرب مدينة غزة

01:59 : استهداف عنيف قرب مفترق الغفري في شارع الجلاء بمدينة غزة

01:57 : إصابات جراء قصف الاحتلال خيمة نازحين خلف كابيتال مول في حي الرمال بمدينة غزة

01:16 : قصف مدفعي إسرائيلي على وسط مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

12:16 : غارة جوية إسرائيلية على مدينة غزة

12:13: غارتان إسرائيليتان على وسط مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة