لازاريني: "إسرائيل" قصفت 10 مبان للأونروا بغزة خلال آخر 4 أيام

كشف المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني، الأحد، أن "إسرائيل" قصفت خلال الأيام الأربعة الماضية فقط 10 مبان تابعة للوكالة بمدينة غزة، بينها 7 مدارس وعيادتين تُستخدمان حاليًا كملاجئ لآلاف النازحين.

جاء ذلك بتدوينة للمنظمة الأممية على منصة "إكس"، نقلا عن لازاريني، أوردت فيها أن "لا مكان ولا أحد آمن في مدينة غزة وشمالها، حيث تتزايد حدة الغارات الجوية ما يجبر المزيد من الفلسطينيين على النزوح نحو المجهول".

وفي معرض تعليقه على الوضع بمدينة غزة، لقد "اضطررنا لإيقاف الرعاية الصحية بمخيم الشاطئ، وهو الوحيد المتاح شمال وادي غزة، فيما تعمل خدماتنا الحيوية للمياه والصرف الصحي الآن بنصف طاقتها فقط".

وأضاف المسؤول الأممي: "في الأيام الأربعة الماضية فقط، استهدفت 10 مباني تابعة للأونروا في مدينة غزة، بما في ذلك 7 مدارس وعيادتين تُستخدمان حاليًا كملاجئ لآلاف النازحين".

وأشار إلى أن فرق الأونروا، البالغ عدد عناصرها 11 ألف فرد، تواصل تقديم خدمات حيوية في أجزاء أخرى من شمال غزة وبقية قطاع غزة.

وشدد لازاريني، على أن تلك الفرق ملتزمة بخدمة مجتمعاتهم رغم كافة الصعاب، فيما تعيش في ظل ظروف لاإنسانية للغاية.

وأضاف أن "تصميم الفرق الأممية على مواجهة هذه الظروف اللاإنسانية يعتبر مصدرا للإلهام".

واختتم لازاريني متسائلاً: "كم من الوقت سيستغرق اتخاذ إجراء للوصول إلى وقف إطلاق النار فوري".