"النونو": لن نكون أكثر حرصا من نتنياهو على حياة أسرى الاحتلال

صرح القيادي في حركة "حماس"، طاهر النونو؛ المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي للحركة، بأن المقاومة "لن تكون أكثر حرصًا من نتنياهو على الأسرى الإسرائيليين".

وقال "النونو" في تصريحات صحفية تابعتها "الرسالة نت" امس الأحد: "من المتوقع أن يكون أي من الأسرى الإسرائيليين في الأماكن التي يستهدفها الاحتلال في إطار عملية تدميره مدينة غزة".

واستطرد: "أسلوب المفاوضات القديم الذي كان ساريًا قبل الهجوم على الوفد المفاوض في الدوحة لا نعتقد أنه سيكون صالحًا خلال المرحلة المقبلة في ظل عمليات التهجير واستباحة المنطقة".

وشدد القيادي في "حماس" على أن استهداف الوفد المفاوض في الدوحة يعني أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو "لا تعنيه حياة الأسرى الإسرائيليين على الإطلاق".

وأردف: "نتنياهو يدمّر أي فرصة للوصول إلى اتفاق والحل يكمن في قرار دولي بوقف الحرب وفرضه على إسرائيل".

وأكمل طاهر النونو: "تصريح وزير الخارجية الأمريكي غطاء مفتوح لنتنياهو لممارسة الإرهاب والجرائم وكرت أخضر لمهاجمة أي مكان في العالم".