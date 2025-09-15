حماس: زيارة روبيو لحائط البراق انحياز يؤكد شراكة واشنطن بجرائم الاحتلال

شددت حركة "حماس" على أن أداء وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ومجرم الحرب نتنياهو، طقوساً تلمودية عند حائط البراق، اعتداء صارخ على قدسية المسجد الأقصى، وانتهاك سافر للوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس المحتلة.

ووصفت "حماس" في تصريح صحفي لها تلقته "الرسالة نت" اليوم الأحد، خطوة وزير خارجية واشنطن بـ "التصرف الوقح". مؤكدة أنه "استفزاز مباشر لمشاعر العرب والمسلمين، وخرق فاضح للقوانين والأعراف الدولية".

ونبهت إلى أن ما فعله "روبيو" يؤكّد مجدّداً الانحياز والشراكة الكاملة للإدارة الأمريكية الحالية في جرائم الاحتلال ضد شعبنا وأرضنا ومقدساتنا.

وأكملت: "نؤكّد أنَّ حائط البراق جزءٌ لا يتجزأ من المسجد الأقصى المبارك، وسيبقى إسلامياً خالصاً، ولن تفلح كل مخططات الكيان الصهيوني وداعميه في تغيير معالمه التاريخية والإسلامية".

وجاء في بيان "حماس": "إنَّ حجارة الأقصى الطاهرة ستلفظ كلّ الغزاة، وستتحطَّم على صخورها الرَّاسخة وصمود أهلها المرابطين أحلام وأوهام المتطرّفين الصهاينة".

ووصل وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إلى "تل أبيب" حيث بدأ، اليوم الأحد، زيارة يجدد خلالها دعم بلاده للاحتلال، بالرغم من الضربات التي شنتها "إسرائيل" على قطر مستهدفة قادة حماس، ولقيت انتقادًا من الرئيس دونالد ترمب.