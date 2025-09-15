أبو تريكة يوجه رسالة عاجلة لزعماء القمة الطارئة في قطر

وجه نجم الكرة العربية والمصرية الأسبق محمد أبو تريكة، رسالة عاجلة إلى المجتمعين في القمة العربية الإسلامية الطارئة، التي ستعقد اليوم الاثنين في "الدوحة"، للرد على الهجوم الإسرائيلي الأخير على دولة قطر.

وقال أبو تريكة عقب انتهاء تحليله الرياضي لقمة مباريات الدوري الإنجليزي أمس بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد: في رسالة سريعة " نريد من القمة العربية الإسلامية المقررة الاثنين في قطر، أفعالاً وليس بيانات شجب واستنكار" كما حدث بالقمم السابقة.

وأضاف: "نحن دول كبيرة، ولدينا القوة الكافية، وأوراق ضغط كثيرة، ولا بد من ضع حدٍ للعلو والعربدة الإسرائيلية، مؤكداً أن قمة اليوم مرتبطة بحياة أناس آخرين في قطاع غزة، ما زالوا تحت القصف والإبادة منذ قرابة عامين.

وحذر نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، من خطط الاحتلال الإسرائيلي القادمة في المنطقة، التي قد تستهدف بعض العواصم الأخرى، مطالباً الزعماء بأن يكونوا على قدر كبير من المسؤلية وعلى مستوى طموح شعوبهم، نحو الوصول لمرحلة أفعال.