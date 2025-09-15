الإعلام الحكومي يُحذّر من حملات تضليل ممنهجة تديرها أجهزة الاحتلال

حذّر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة من حملات تضليل ممنهجة يقودها الاحتلال الإسرائيلي عبر وحدة 8200 المتخصصة في التجسس والحرب الإلكترونية ونشر الشائعات، وآخرها مزاعم كاذبة حول سفر قيادات فلسطينية من قطاع غزة.

وأكد المكتب في بيان وصل "الرسالة نت"، يوم الاثنين، أن هذه الرواية عارية تمامًا عن الصحة.

وقال إن الاحتلال يوظّف أفرادًا وشبكات وأدوات مجنّدين ومساندين للسردية الإسرائيلية يساعدونه في بث الأكاذيب ضمن حربه النفسية والإعلامية على شعبنا الفلسطيني.

ودعا المكتب أبناء شعبنا الفلسطيني، وشعوبنا العربية كافة، إلى الحذر من الانجرار خلف هذه السرديات الإسرائيلية الزائفة أو ترديدها دون وعي وإدراك، لما تمثّله من خدمة مباشرة لأهداف الاحتلال.