وزارة الصحة تحذّر من توقف بنوك الدم وتناشد الأردن بالتدخل الفوري

أطلقت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم، نداء استغاثة عاجل إلى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، محذّرة من توقف خدمات بنوك الدم في القطاع خلال أيام قليلة، بسبب النقص الحاد في وحدات الدم ومستلزماته.

وأكدت الوزارة في بيانها أن القطاع الصحي بات أمام خطر حقيقي مع نفاد مخزون وحدات الدم ومكوناته بشكل شبه كامل، موضحة أن المستشفيات والمراكز الصحية تحتاج يوميًا إلى ما لا يقل عن 350 وحدة دم لتلبية احتياجات الجرحى والمرضى، خصوصًا في ظل تزايد الإصابات الناتجة عن العدوان المستمر وكثرة العمليات الجراحية الطارئة.

ووجّهت الوزارة شكرها العميق إلى المملكة الأردنية قيادةً وشعبًا على مواقفها التاريخية ومبادراتها الإنسانية المتواصلة لدعم الشعب الفلسطيني وصموده، مؤكدة أن استجابة الأردن العاجلة ستشكّل طوق نجاة لآلاف المرضى والمصابين.

وطالبت الوزارة الأشقاء في الأردن بسرعة إرسال وحدات دم إلى قطاع غزة بشكل عاجل، إضافة إلى تزويد النظام الصحي بـأكياس الدم وأدوات نقل وفحص الدم التي وصل مخزونها إلى الصفر، ما ينذر بكارثة إنسانية وشيكة تهدد حياة مئات الجرحى والمرضى في غرف العمليات وأقسام العناية المركزة.

وختمت الوزارة بيانها بالتعبير عن ثقتها بأن الاستجابة الأردنية ستكون حاضرة كعادتها، لتشكّل دعمًا إنسانيًا طارئًا ينقذ أرواحًا عديدة ويمنع انهيار خدمات بنوك الدم في غزة.