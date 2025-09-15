الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

الأونروا: العائلات في غزة تُهجّر مرارًا وتعيش في ملاجئ مكتظة بلا مقومات حياة

الرسالة نت

حذّرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم، من تكرار تهجير العائلات في قطاع غزة نتيجة القصف الإسرائيلي المستمر، مشيرة إلى أن آلاف الأسر تُجبر على مغادرة منازلها مرارًا بحثًا عن الأمان.

وأوضحت الوكالة أن معظم هذه العائلات، بعد تهجيرها القسري، تجد نفسها في ملاجئ مكتظة أو خيام تفتقر إلى المياه الصالحة للشرب، وخدمات الصرف الصحي، والحد الأدنى من مقومات الأمان والحياة الكريمة.

وشددت الأونروا على أن رفع الحصار المفروض على غزة أصبح ضرورة إنسانية عاجلة، مؤكدة أنه لم يعد هناك أي مكان آمن يمكن للعائلات أن تلجأ إليه داخل القطاع.

 

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/306652

كلمات مفتاحية

غزة الأنروا إبادة تهجير

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من محلي

تم نسخ الرابط بنجاح.
البث المباشر