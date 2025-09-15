حركة الأحرار: ما يجري في غزة حرب إبادة وتدمير ممنهج ونطالب القمة العربية بخطوات عملية

أكدت حركة الأحرار الفلسطينية، في تصريح صحفي اليوم الاثنين، أن استمرار الاحتلال الصهيوني في قصف الأبراج السكنية وتدمير الأحياء والمؤسسات الثقافية والأماكن التراثية ومحاولة إنهاء معالم الحياة في غزة، يمثل حرب إبادة جماعية وتهجيراً قسرياً ممنهجاً، يستدعي تدخلاً دولياً عاجلاً لوقف ما وصفته بـ"بربرية هذا الكيان الذي يرى نفسه فوق كل القوانين والأعراف الدولية".

ودعت الحركة الأمم المتحدة إلى تحمّل مسؤولياتها في حماية الحقوق والحريات وصون الأمن والسلم الدوليين، والعمل على لجم ما وصفته بـ"السرطان الصهيوني الفاشي الذي يتغوّل على دول المنطقة وشعوبها".

كما طالبت المجتمعين في القمة العربية الطارئة في الدوحة باتخاذ خطوات فعلية وجادة في مواجهة جرائم الاحتلال وتجاوزاته، وخلق حالة ردع موحدة تكبح أطماعه في المنطقة، وإجباره بكل الوسائل المتاحة على وقف عدوانه على قطاع غزة ومنعه من التطاول على سيادة دول المنطقة.