الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

3 وفيات جديدة بالمجاعة في غزة اليوم وارتفاع عدد ضحايا التجويع إلى 428 شهيداً

الرسالة نت

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 3 حالات وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، بينهم طفل، ليرتفع إجمالي عدد الشهداء جراء سوء التغذية إلى 428 شهيدًا، من بينهم 146 طفلاً.

 

وأوضحت الوزارة أنّه منذ إعلان التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) للمجاعة في قطاع غزة، تم تسجيل 150 حالة وفاة، من بينها 31 طفلاً، في ظل استمرار الحصار ومنع إدخال المساعدات الغذائية الكافية.

 يأتي ذلك وسط تحذيرات أممية ودولية متزايدة من تفاقم الكارثة الإنسانية وخطر ارتفاع أعداد الوفيات إذا لم يتم إدخال الغذاء والدواء بشكل فوري وكافٍ.

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/306674

كلمات مفتاحية

تجويع

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من محلي

تم نسخ الرابط بنجاح.
البث المباشر