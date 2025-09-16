منتدى الإعلاميين ينعى 3 صحفيين استشهدوا في قصف إسرائيلي على غزة

نعى منتدى الإعلاميين الفلسطينيين الصحفيين محمد الكويفي، وأيمن هنية، وإيمان الزاملي، الذين ارتقوا جراء قصف إسرائيلي استهدف عدة أماكن في مدينة غزة، لينضموا إلى قافلة "فرسان الحقيقة" الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل نقل معاناة الشعب الفلسطيني وفضح جرائم الاحتلال.

وأوضح المنتدى أن الشهداء هم:

🎙 محمد الكويفي – صحفي في وكالة شهاب للأنباء

🎙 أيمن هنية – مصور ومهندس بث في وكالة المنارة للإعلام

🎙 إيمان الزاملي – صحفية في شبكة فلسطين نيوز

وأشار المنتدى إلى أن استشهادهم يرفع عدد الصحفيين الذين قُتلوا منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 251 صحفيًا، في واحدة من أشرس الهجمات التي يتعرض لها الجسم الصحفي الفلسطيني.

وأكد المنتدى التزامه بمواصلة حمل الرسالة الإعلامية الحرة التي ضحّى هؤلاء الصحفيون بحياتهم من أجلها، مجددًا استنكاره الشديد للصمت والعجز الدوليين إزاء الجرائم المتواصلة بحق الصحفيين، وداعيًا إلى توفير حماية دولية عاجلة وتمكين الصحفيين من أداء واجبهم الإنساني وفق القوانين الدولية والمواثيق الأممية.