أعلنت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله (الحوثيين) في اليمن تعرض ميناء الحديدة غرب البلاد لعدوان إسرائيلي، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي بدء هجوم سلاح الجو على ميناء الحديدة بعد ساعات من إنذار وجهه بإخلاء عاجل للميناء تمهيدا لقصفه.

وقال المتحدث العسكري باسم أنصار الله يحيي سريع إن الدفاعات الجوية تتصدى حاليا لطائرات إسرائيلية تشن عدوانا على اليمن.

من جانبها أشارت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر إسرائيلي إلى أن الهدف من الغارة تعطيل ميناء الحديدة لعدة أسابيع إضافية.

وكان الجيش الإسرائيلي وجه اليوم الثلاثاء "إنذارا عاجلا" لإخلاء ميناء الحديدة في غرب اليمن من المتواجدين والسفن الراسية. وتوعد بقصفه في الساعات القريبة.

وقال المتحدث العسكري الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، بتدوينة على منصة إكس مرفقا إنذاره بخريطة إن الجيش الإسرائيلي سيهاجم "في الساعات القريبة في المنطقة المحددة بالخريطة" في ضوء الأنشطة العسكرية التي تمارسها جماعة الحوثي.

ويوم الاثنين أعلنت جماعة الحوثي أنها هاجمت إسرائيل بأربع طائرات مسيّرة، ردا على جرائم الإبادة والتجويع التي ترتكبها تل أبيب بحق الفلسطينيين بقطاع غزة.

وقال بيان للمتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيي سريع "نفذ سلاح الجو المسيّر في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية". استهدفت ثلاث منها مطار رامون في منطقة إيلات جنوبي إسرائيل.

وشنّ الجيش الإسرائيلي الخميس الماضي غارات على عدة مواقع في اليمن بينها العاصمة صنعاء أسفرت عن مقتل 46 شخصا على الأقل، بحسب الحصيلة الصادرة عن وزارة الصحة في حكومة الحوثيين.

ولاحقا، تعهد الرئيس الجديد للحكومة التي يقودها الحوثيين محمد أحمد مفتاح مواصلة قتال إسرائيل خلال تجمع جماهيري في صنعاء، بعدما قضى سلفه في غارة إسرائيلية على اليمن أواخر شهر أغسطس/ آب الماضي.