الإعلامي الحكومي: 4 الآف شاحنة مساعدات لغزة فقط خلال 50 يوماً من أصل 30 ألف

قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن عدد الشاحنات التي دخلت قطاع غزة 4,543 خلال 50 يوماً من أصل 30,000 وهو ما يعادل(15)% من الاحتياجات الفعل لأكثر من (2.4) مليون مواطن في القطاع.

وأوضح المكتب في بيان له، الثلاثاء، أن الشاحنات تعرّضت لعمليات نهب وسرقة في ظل الفوضى الأمنية المصطنعة التي يفرضها الاحتلال عبر سياسة "هندسة التجويع والفوضى"، في محاولة مفضوحة للنيل من صمود وإرادة شعبنا الفلسطيني.

وأشارت إلى أن الاحتلال يواصل فرض حصار خانق على قطاع غزة ضمن سياسة ممنهجة لهندسة التجويع، من خلال إغلاق المعابر بشكل كامل منذ أكثر من ستة أشهر، ومنع إدخال شاحنات المساعدات بالكميات اللازمة، وعرقلة تأمينها، إضافةً إلى إغلاقه التام للمنفذ الشمالي "زيكيم".

وأوضحت أن الاحتلال يحرم الاحتلال السكان المدنيين من أكثر من (430) صنفاً من الأغذية الأساسية التي يحتاجها الأطفال والمرضى والمجوّعون، ولا يسمح إلا بإدخال كميات محدودة جداً من بعض الأصناف، بينما يحظر دخول قائمة واسعة من المواد الغذائية الحيوية، في استهداف مباشر لحياة المدنيين ومصادر بقائهم، حيث يحظر الاحتلال إدخال قائمة من المواد الغذائية الحيوية.

وذكر أن قطاع غزة يحتاج يومياً إلى أكثر من 600 شاحنة مساعدات لتلبية الحد الأدنى من احتياجات 2.4 مليون إنسان، وسط انهيار شبه كامل للبنية التحتية بفعل الحرب والإبادة المستمرة.

وحمّل المكتب الاحتلال وحلفاءه كامل المسؤولية عن الكارثة الإنسانية، داعياً الأمم المتحدة، والدول العربية والإسلامية، والمجتمع الدولي إلى تحرك جدي وحقيقي لفتح المعابر وضمان تدفق المساعدات، وخاصة الغذاء، حليب الأطفال، والأدوية المنقذة للحياة، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه ضد المدنيين.