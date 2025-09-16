إسبانيا تستدعي القائمة بأعمال "إسرائيل" احتجاجا على تصريحات ساعر

استدعت وزارة الخارجية الإسبانية -اليوم الثلاثاء للمرة الثانية خلال 5 أيام- القائمة بأعمال سفارة إسرائيل في مدريد، دانا إرليخ وهي الممثلة الرئيسية للسفارة في مدريد، احتجاجا على "التصريحات غير المقبولة" لوزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بحق رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز.

وقالت الخارجية الإسبانية في بيان لها إن القائمة بأعمال السفارة استدعيت "للاحتجاج على التصريحات والمواقف غير المقبولة التي أدلى بها وزير الخارجية الإسرائيلي بشأن إسبانيا ورئيس الوزراء" بيدرو سانشيز.

ووصف وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، بيدرو سانشيز بأنه "معادٍ للسامية" و"كاذب"، بعدما عبّر رئيس الوزراء الإسباني عن "إعجابه" بالمحتجين المؤيدين للفلسطينيين الذين عرقلوا طواف إسبانيا للدراجات الهوائية.

وأشاد سانشيز بالاحتجاجات السلمية المناهضة لإسرائيل خلال سباق طواف إسبانيا للدراجات الهوائية "لافويلتا" قائلا "إسبانيا أنقذت شرف أوروبا".

وردا على ذلك، كتب ساعر في تدوينة على منصة "إكس" يقول "إن موقف سانشيز وحكومته مخز"، متهما إياه بـ"تحريض الحشود المناصرة لفلسطين".

ليست الأولى

وهذه ليست المرة الأولى التي تستدعي فيها الخارجية الإسبانية القائمة بالأعمال الإسرائيلية وتحتج على تصريحات ومواقف تل أبيب بسبب الخلاف والتوتر بين الجانبين الناتج عن انتقاد مدريد للإبادة الجماعية التي ترتكبها تل أبيب بحق الفلسطينيين.

وعقب إعلان إسبانيا في مايو/أيار 2024 الاعتراف بدولة فلسطين، استدعت إسرائيل سفيرها لدى مدريد، ومنذ ذلك الحين انخفض التمثيل الدبلوماسي الإسرائيلي في إسبانيا إلى مستوى القائم بالأعمال.

كما استدعت مدريد سفيرتها في إسرائيل الأسبوع الماضي، على خلفية التوترات الحادة بين البلدين، بعد إعلان الحكومة الإسبانية إجراءات جديدة "لوضع حد للإبادة الجماعية في غزة".

وأمس الاثنين، قال وزير الثقافة الإسباني إرنست أورتاسون إن بلاده لا ينبغي لها المشاركة في مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن 2026" إذا لم تستبعد إسرائيل منها.

وتُعد الحكومة الإسبانية من أكثر الأصوات الأوروبية انتقادا للحكومة الإسرائيلية بزعامة بنيامين نتانياهو والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

