"الأمم المتحدة" تدين التدمير المفرط للبنية التحتية المدنية في غزة

أدان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ما وصفه بـ"التدمير المفرط للبنية التحتية المدنية" الذي تمارسه "إسرائيل" في مدينة غزة.

وأعلن المكتب في بيان له، عن قلقه إزاء تكثيف القصف العسكري الإسرائيلي على مدينة غزة، مؤكدة أن الهجمات الإسرائيلية استهدفت مناطق سكنية وخياما ومدارس.

وأضاف أن التقارير تفيد بتدمير أحياء كاملة في غزة بالتفجيرات.

وبدعم أمريكي، ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت 64 ألفا و964 شهيداً و165 ألفا و312 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة قتلت 428 فلسطينيا بينهم 146 طفلا.