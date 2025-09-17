في يومها الـ 712 .. أبرز تطورات الإبادة الجماعية "الإسرائيلية" في غزة

في اليوم الـ712 من حرب الإبادة على غزة، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته الجوية العنيفة على القطاع ودمر العديد من المباني والمرافق المدنية، في حين أعلن الحوثيون استهداف مواقع في يافا ومطار رامون بصاروخ فرط صوتي ومسيرات.

ولم يستثن القصف الإسرائيلي حتى النازحين الفارين نحو الجنوب، حيث قال مصدر في الإسعاف والطوارئ في غزة، إن قوات الاحتلال استهدفت سيارة مدنية تُقل نازحين قرب مسجد الكتيبة غرب مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد خمسة فلسطينيين منهم طفلان.

وقالت مصادر في مستشفيات غزة، إن 106 فلسطينيين استشهدوا بنيران قوات الاحتلال منذ فجر الثلاثاء، منهم 91 في مدينة غزة، ومن هؤلاء، 40 استشهدوا في غارات إسرائيلية استهدفت 3 منازل لعائلات زقوت وحميد وبعلوشة في منطقة الأمن العام شمالي مدينة غزة.

وقال الدفاع المدني بغزة، إن عددا من المفقودين لا يزالون تحت ركام المنازل التي قصفتها الطائرات الحربية الإسرائيلية على رؤوس ساكنيها دون سابق إنذار. وأضاف أن قلة الإمكانيات وعدم توفر معدات وآليات ثقيلة يحول دون انتشالهم.

وجدد الاحتلال إنذاره لسكان مدينة غزة بإخلائها فورا حيث أعلن بدء عملية عسكرية واسعة لاحتلال المدينة. وقال إن فرقتين عسكريتين بدأتا العملية بالمدينة وإن الثالثة ستلتحق بهما قريبا.

وفيما يلي آخر تطورات الأحداث:

2:24 شهداء وإصابات جراء قصف من الطيران المروحي الإسرائيلي محيط مزرعة الصحابة في مواصي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

2:13 مسيرات إسرائيلية "كواد كوبتر" تطلق النار في حي الشيخ رضوان شمال غربي مدينة غزة

2:12 قصف من الطيران المروحي الإسرائيلي على محيط شارع 5 شمالي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

2:07 مصابون بقصف إسرائيلي استهدف محيط مدرسة العائلة المقدسة بالقرب من ملعب فلسطين غربي مدينة غزة

2:06 شهيدان ومصابون بقصف طائرات الاحتلال شقة سكنية في عمارة حبيب في شارع عايدية غربي مدينة غزة

1:48 قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف محيط شارع العيون في حي الشيخ رضوان شمال غربي مدينة غزة

1:47 غارة جوية إسرائيلية تستهدف مدينة غزة

1:44 آليات الاحتلال تطلق النار في منطقة السودانية شمال غربي قطاع غزة

1:41 غارة جوية إسرائيلية تستهدف برج 8 من أبراج عين جالوت بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة

1:39 قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف المنطقة الشمالية الغربية لمدينة غزة

1:37 قوات الاحتلال تفجر مجنزرات مفخخة لتدمير منازل المواطنين محيط بركة الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة

1:35 غارة من الطيران المروحي "الأباتشي" غربي مدينة غزة

1:25 3 شهداء في غارة إسرائيلية على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

1:19 شهيدان ومصابون جراء استهداف طائرات الاحتلال شقة سكنية قرب مفترق المالية بحي تل الهوا جنوب غربي مدينة غزة

00:56 طائرات الاحتلال تشن غارة على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

00:20 غارات جوية إسرائيلية على تل الهوا جنوب غربي مدينة غزة بالتزامن مع تفجير مجنزرة مفخخة بأطنان من المتفجرات لتدمير منازل المواطنين جنوبي الحي