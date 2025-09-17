الصحة: منع الاحتلال إدخال الوقود يهدد مستشفيات غزة بالتوقف

قالت وزارة الصحة في غزة، يوم الأربعاء، إن الاحتلال الإسرائيلي يُفشل بشكل متعمد محاولات منظمة الصحة العالمية إدخال الوقود إلى مستشفيات محافظة غزة، وهو ما يهدد بتوقف الخدمات الطبية.

وذكرت الصحة، في تصريح وصل "الرسالة نت"، أن الاحتلال يُصر على منع منظمة الصحة العالمية من استخدام طُرق بديلة لإيصال الوقود لمستشفيات محافظتي غزة وشمال غزة.

وحذّرت من أن توقف توريد كميات الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية في مستشفيات غزة يعني توقف الخدمة الصحية بشكل كامل.

وأوضحت أن الأزمة تُهدد توقف عمل مجمع الصحابة الطبي ومستشفى الخدمة العامة ومحطة الأكسجين المركزية وسيارات الإسعاف ومستشفيات أخرى.

وأكدت أن "توقف محطة الأكسجين المركزية وسيارات الاسعاف في محافظة غزة يعني أننا أمام كارثة صحية وإنسانية خطيرة".

وناشدت الوزارة الجهات المعنية كافة بالتدخل العاجل لضمان الوصول الآمن للوقود اللازم لعمل المستشفيات في محافظة غزة.