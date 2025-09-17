أكبر أسطول تضامني في التاريخ يتجه من مالطا نحو غزة لكسر الحصار

في خطوة غير مسبوقة، أعلنت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة مساء الثلاثاء أن أكثر من 50 سفينة تابعة لـ"أسطول الصمود العالمي" ستلتقي قرب جزيرة مالطا لتبحر معاً عبر البحر المتوسط في اتجاه شواطئ غزة، في محاولة جماعية لكسر الحصار البحري المفروض منذ 18 عاماً.

بحسب بيان اللجنة، انطلقت السفن بشكل متتابع منذ مساء الأحد الماضي من عدة موانئ في تونس، إيطاليا، اليونان، وليبيا، إضافة إلى سفن إسبانية أبحرت من برشلونة مطلع الشهر الجاري وتوقفت في موانئ تونسية لأسباب لوجستية قبل أن تستأنف رحلتها من ميناء بنزرت شمال تونس.

وأوضحت اللجنة أن اجتماع السفن في نقطة قريبة من مالطا سيُشكل لحظة مفصلية، إذ يُعد هذا الحشد هو الأكبر في تاريخ المبادرات التضامنية مع غزة، ويضم مزيجاً غير مسبوق من الجنسيات والوفود.

مئات المتضامنين وحمولات إنسانية

تحمل السفن على متنها كميات كبيرة من الأدوية، حليب الأطفال، ومواد الإغاثة، إضافة إلى مئات النشطاء والمتضامنين من أكثر من 40 دولة، بينهم شخصيات عامة، نواب برلمانيون، أطباء، ونقابيون من شمال أفريقيا، فضلاً عن مشاركين من ماليزيا وتركيا ودول من مختلف القارات.

وأكدت اللجنة أن ضخامة الأسطول وتنوعه تمثل "تجربة جديدة قد تغيّر قواعد اللعبة في مواجهة الحصار البحري".

رسالة سياسية وإنسانية

ويشدد المشاركون على أن هدفهم لا يقتصر على إدخال المساعدات، بل كسر الحصار وإجبار الاحتلال على وقف جريمة الإبادة والتهجير بحق الفلسطينيين.

واعتبرت اللجنة أن أي اعتداء على السفن والنشطاء سيمثل "جريمة كبرى وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الذي يحمي السفن المدنية في المياه الدولية".

سياق المجاعة والعدوان

يأتي هذا التحرك بينما تغلق (إسرائيل) منذ 2 مارس الماضي جميع المعابر المؤدية إلى غزة، ما أدى إلى مجاعة أزهقت أرواح 428 فلسطينياً، بينهم 146 طفلاً، وفق إحصاءات فلسطينية.

وتشير بيانات وزارة الصحة في غزة إلى أن الحرب المتواصلة منذ 7 أكتوبر 2023 أسفرت عن استشهاد 64,964 فلسطينياً وإصابة 165,312 آخرين، معظمهم من النساء والأطفال.

وطالبت اللجنة الدولية الحكومات التي يحمل مواطنوها جنسيات متعددة ويتواجدون على متن الأسطول، بـ"التدخل لحماية النشطاء وضمان وصول المساعدات"، محذّرة من أن أي اعتداء قد يفتح باب مواجهة قانونية ودبلوماسية واسعة ضد الاحتلال.