تحقيق : جيش الاحتلال قتل نحو 3 آلاف فلسطيني أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات في غزة

كشف تحقيق استقصائي موسع نشره موقع The New Humanitarian أن جيش "إسرائيل" قتل ما يقارب 2,957 فلسطينيًا منذ يناير 2024 وحتى يوليو 2025 أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، في ما وصفه خبراء القانون الدولي بأنه "نمط ممنهج ومتزايد من الانتهاكات الخطيرة" قد يرقى إلى جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.

وبحسب التحقيق، وثّق الصحفيون والباحثون أكثر من 200 هجوم استهدف مدنيين كانوا يصطفون في طوابير المساعدات، أو يقتربون من شاحنات الإغاثة، أو يبحثون عن الخبز والطعام في مختلف أنحاء القطاع.

ويلفت التحقيق أن هذه الهجمات أدت إلى استشهاد ما يزيد عن ألف شخص في الحوادث الموثّقة مباشرة، لكن عند دمج البيانات مع سجلات وزارة الصحة في غزة ومكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ارتفع العدد الإجمالي للضحايا إلى نحو 3 آلاف شهيد ونحو 20 ألف جريح.