62 شهيدًا منذ فجر اليوم.. معظمهم في مدينة غزة

أفادت مصادر طبية في مستشفيات قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، بارتفاع حصيلة الشهداء منذ فجر اليوم إلى 62 شهيدًا جراء قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، بينهم 40 شهيدًا في مدينة غزة وحدها.

وأشارت المصادر إلى أنّ معظم الضحايا سقطوا بفعل استهدافات مكثفة لمناطق سكنية مأهولة، ما أدى أيضًا إلى تسجيل عشرات الإصابات، بعضها في حالة حرجة، فيما تواصل طواقم الدفاع المدني انتشال الضحايا من تحت الركام.

وتأتي هذه المجزرة في وقت يتواصل فيه القصف الإسرائيلي العنيف على مختلف محافظات القطاع، وسط تحذيرات من تفاقم الكارثة الإنسانية مع ارتفاع أعداد الشهداء بشكل غير مسبوق منذ أيام