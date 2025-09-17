غازي حمد: أمريكا متواطئة في الإبادة وترامب يدعم قتل الفلسطينيين

اتهم عضو المكتب السياسي لحركة حماس غازي حمد الإدارة الأمريكية بالتواطؤ في استمرار حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن واشنطن تغيّر وتبدّل بنود المقترحات عند التواصل مع الاحتلال الإسرائيلي، ولا تحترم كلمتها في أي من جولات التفاوض.

وقال حمد في تصريحات صحفية، إن الأمريكيين سلموا مقترحًا ناقشته حماس، لكن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أعطى موافقة بقصف وفد الحركة في قطر، مضيفًا: "ترامب يتحدث بلسان الإسرائيليين ويدعم قتل الفلسطينيين".

وشدد حمد على أن حركته لا تخشى تهديدات ترامب بـ"فتح الجحيم"، وترفض أي تعليمات أمريكية حول التعامل مع الأسرى، موضحًا أن حماس تتعامل مع الأسرى وفق القيم والدين، وأن من يقتل الأسرى هو رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وعدوانه.

وأضاف: "من يريد تخليص الأسرى عليه أن يأمر نتنياهو بإبرام صفقة تبادل ويوقف الحرب".