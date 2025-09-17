مكتب الأمم المتحدة: استشهاد 75 أسيرًا فلسطينيًا في سجون الاحتلال منذ 7 أكتوبر

أكد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فلسطين، اليوم الأربعاء، أن ما لا يقل عن 75 أسيرًا فلسطينيًا استشهدوا داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023، في ظل ظروف احتجاز وصفت بأنها قاسية ومخالفة للقانون الدولي.

وأشار المكتب إلى أنه وثّق حالات تعذيب وسوء معاملة تعرض لها المعتقلون الفلسطينيون، شملت الضرب المبرح، الإهانة، الحرمان من الطعام والعلاج، والإخفاء القسري، محذرًا من أن هذه الانتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب.

وبحسب المؤسسات الحقوقية، يقبع أكثر من 9 آلاف فلسطيني في سجون الاحتلال، بينهم نحو 3 آلاف معتقل إداري دون توجيه تهم رسمية أو محاكمة، وسط مطالبات دولية متزايدة بالسماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة المعتقلين وضمان سلامتهم.