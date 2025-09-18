مستجدات حرب الإبادة على قطاع غزة في يومها الـ712

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ712 على التوالي، متسببًا في ارتقاء عشرات الشهداء وتدمير واسع للأحياء السكنية، وسط تصعيد غير مسبوق شمال وغرب مدينة غزة.

وأعلنت وزارة الصحة أن مستشفيات القطاع استقبلت منذ فجر الأربعاء 99 شهيدًا جراء الغارات والقصف الإسرائيلي، توزعوا على النحو التالي: مستشفى الشفاء 48، المعمداني 20، القدس 6، العودة 3، السرايا 3، الأقصى 1، ومستشفى ناصر 18.

وأكد المرصد الأورومتوسطي أن تدمير الأبراج السكنية والبنية التحتية للاتصالات أدى إلى تعتيم كامل على مدينة غزة، بعد أن قطعت قوات الاحتلال الإنترنت بشكل كامل، ما عزل نحو 800,000 فلسطيني عن العالم الخارجي، وسط تصاعد لوتيرة الإبادة الجماعية.

كما استشهد الصحفي محمد الصوالحي مصوّر قناة "القدس اليوم" في غارة استهدفته بمدينة غزة، ليرتفع عدد الصحفيين الشهداء منذ بدء العدوان إلى 251 صحفيًا.

وشهدت الساعات الماضية قصفًا مكثفًا لمنازل المدنيين ومربعات سكنية في الشيخ رضوان شمال غزة، وغارات على حي تل الهوا جنوب غرب المدينة، إلى جانب عمليات نسف ممنهجة للمنازل باستخدام المدرعات المفخخة في شمال غرب غزة.

مساء أمس، ارتقى 10 شهداء من عائلة كانت تنزح من مدينة غزة أمام بوابة مستشفى الشفاء، في واحدة من أبشع جرائم استهداف النازحين منذ بدء الحرب.