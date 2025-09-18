مقتل4 جنود إسرائيليين في "حدث أمني صعب" بقطاع غزة

.أفادت مصادر عبرية، مساء اليوم الخميس، بمقتل 4 جنود من جيش الاحتلال وإصابة 8 آخرين بجروح، بعضهم في حالة خطرة، جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت جيباً عسكرياً من نوع "همر" في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.والتي تُعد منطقة آمنة نسبياً لقوات الاحتلال، ما أحدث صدمة داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية ودفع لرفع حالة التأهب وإطلاق تحقيق عاجل في ملابسات الحادث.

وأكدت القناة 12 العبرية أن الجيش يجري حالياً عمليات تمشيط واسعة في المكان تحسباً لوجود عبوات إضافية، وسط حالة استنفار كبيرة ، فيما يجري تحقيقاً عاجلاً لمعرفة ملابسات الحادث.

ولم تكشف المصادر حتى الآن عن تفاصيل إضافية أو عدد القتلى بشكل رسمي، وسط حالة استنفار في صفوف قوات الاحتلال داخل القطاع.