حماس تدعو لتصعيد الحراك العالمي والخروج بمسيرات غضب ضد الاحتلال

دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الخميس، إلى مواصلة وتصعيد الحراك العالمي المتضامن مع قطاع غزة، رفضاً لعدوان الاحتلال الإسرائيلي وجرائم الإبادة والتجويع، وللرد على تدمير الأبراج السكنية وتهجير المدنيين قسراً.

وطالبت الحركة، في تصريح صحفي، بالخروج في مسيرات غضب ضد الاحتلال وداعميه أيام الجمعة والسبت والأحد القادمة، لكسر الصمت الدولي والعجز عن وقف العدوان، وللمطالبة بفتح المعابر وكسر الحصار المفروض على القطاع.

وأكدت "حماس" على أهمية المشاركة الفاعلة في هذه المسيرات، خاصة أمام السفارات الإسرائيلية والأمريكية وسفارات الدول الداعمة للاحتلال، من أجل كشف جرائم الإبادة والتجويع والانتصار لحقوق الشعب الفلسطيني.