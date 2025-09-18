الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

عملية اللنبي.. رصاص أردني يثأر لغزة ويسقط قتيلين إسرائيليين

عملية اللنبي.. رصاص أردني يثأر لغزة ويسقط قتيلين إسرائيليين
عملية اللنبي.. رصاص أردني يثأر لغزة ويسقط قتيلين إسرائيليين

الرسالة نت- متابعة

أعلنت مصادر عبرية، عن وقوع قتيلين إسرائيليين جراء عملية إطلاق نار مساء اليوم الخميس، قرب معبر اللنبي على الحدود مع الأردن.

وأضافت المصادر، أن منفذ عملية إطلاق النار قرب معبر اللنبي مواطن أردني، وتمكّن من قتل إسرائيليين اثنين.

وأغلقت سلطات الاحتلال معبر الكرامة شرق الضفة الغربية أمام حركة المسافرين القادمين، عقب عملية إطلاق نار في محيطه.

وأوضحت مصادر محلية، أن سلطات الاحتلال منعت حافلات المسافرين القادمين من الأردن إلى الضفة من الوصول إلى الجانب الفلسطيني، وشددت من إجراءاتها العسكرية في المنطقة.

ويُذكر أن هذه العملية ليست الأولى التي ينفذها أردنيون نصرةً لغزة في معركة "طوفان الأقصى"، إذ شهدت الحدود الأردنية الفلسطينية عدة عمليات نوعية خلال الأشهر الماضية، أبرزها 8 سبتمبر 2024، الشهيد ماهر الجازي نفذ عملية إطلاق نار عند معبر الكرامة/اللنبي على الحدود الأردنية الفلسطينية، أسفرت عن مقتل 3 جنود من جيش الاحتلال.

 وفي 18 أكتوبر 2024، الشهيدان حسام أبو غزالة وعامر قواس نفذا عملية إطلاق نار قرب البحر الميت، أسفرت عن إصابة اثنين من جنود الاحتلال.

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/306738

كلمات مفتاحية

غزة الأردن حرب غزة عملية الأردن عملية اللنبي قتيلين إسرائيليين

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من سياسي

تم نسخ الرابط بنجاح.
البث المباشر