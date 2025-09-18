المرصد الأورومتوسطي: لجنة دولية تثبت ارتكاب (إسرائيل) للإبادة الجماعية في غزة

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، إن لجنة التحقيق الدولية أثبتت أنّ "إسرائيل" ارتكبت ولا تزال ترتكب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، منذ أكثر من 23 شهرًا.

وأضاف المرصد الأورومتوسطي، في بيان صحفي، أن اللجنة أكدت أنّ "إسرائيل" تنفّذ أربعة من أصل خمسة أفعال تُشكِّل جريمة الإبادة الجماعية، وهي: "القتل المتعمّد، إحداث أذى جسدي أو روحي خطير، فرض شروط حياة مدمِّرة، منع الولادات".

وأشار إلى أن التقرير لا يترك مجالًا للإنكار أو الادعاء بعدم العلم لدى الدول الداعمة "لإسرائيل"، ويجعل استمرار دعمها تواطؤًا مقصودًا وواعيًا في الجريمة.

وأوضح المرصد، أن اللجنة اعتبرت أنّ تصريحات السلطات الإسرائيلية دليل مباشر على نية الإبادة الجماعية، وأن النمط الميداني للسلوك دليل ظرفي داعم لهذه النية.

ولفت إلى أن اللجنة حذّرت من أنّ نية تدمير الفلسطينيين كجماعة لا تقتصر على غزة، بل تمتدّ إلى باقي الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها الضفة الغربية والقدس الشرقية.

ونوه إلى أن اللجنة أكدت أنّ "هرتسوغ ونتنياهو وغالانت حرّضوا على الإبادة الجماعية"، وأنّ السلطات الإسرائيلية فشلت في محاسبتهم، ودعت إلى تقييم تصريحات "سموتريتش وبن غفير" للتحقّق من تحريضهما.

ولفت المرصد الأورومتوسطي، إلى أن اللجنة دعت بشكل عاجل جميع الدول لوقف نقل السلاح ووقود الطائرات "لإسرائيل" وملاحقة المتورطين، وضمان عدم تورّط الأفراد والشركات ضمن ولايتها في الجرائم، والتعاون الكامل مع تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية.