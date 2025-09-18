مستشفى الكويت بغزة يوقف العمليات المجدولة بسبب نقص الأدوية

قال مستشفى الكويت التخصصي الميداني "شفاء فلسطين"، اليوم الخميس، إنه اضطر لإيقاف كافة العمليات الجراحية المجدولة والاكتفاء بإجراء عمليات إنقاذ الحياة فقط، وذلك نتيجة النقص الحاد والمتواصل في الأدوية والمستهلكات الطبية، فضلاً عن تهالك الأجهزة والمعدات على مدار العامين الماضيين، إضافة إلى العجز الكبير في المستلزمات الطبية الأساسية، بما في ذلك أدوية التخدير والمحاليل الطبية ومواد التعقيم والأدوات الجراحية الضرورية.

وأضاف المستشفى أن هذا الإجراء القسري جاء في ظل الحرب المستمرة على قطاع غزة والحصار والإغلاق المستمر للمعابر منذ عدة شهور، ما حال دون إدخال أي إمدادات طبية كافية لتلبية الاحتياجات المتزايدة منذ تجدد العدوان في مارس 2025م، رغم المناشدات المتكررة.

وتابع المستشفى أن تداعيات هذا القرار الجسيم تتمثل في حرمان آلاف المرضى والجرحى من تلقي الخدمات الطبية النوعية التي يقدمها المستشفى، الأمر الذي من شأنه أن يفاقم المأساة الصحية والإنسانية في جنوب القطاع، ويهدد بانهيار شامل للمنظومة الصحية، لا سيما في ظل تكدس النازحين وارتفاع نسب الإصابات المعقدة.

وأكد المستشفى، في ختام بيانه، أن المسؤولية الإنسانية والأخلاقية تقتضي توجيه نداء عاجل إلى كافة الجهات المعنية والمنظمات الدولية للتدخل الفوري، وفتح الممرات الإنسانية وتأمين وصول الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، والمساعدة في تغطية التكلفة التشغيلية للمستشفى، محملاً الجهات المعنية كامل المسؤولية لضمان استمرار عمل المستشفى وعدم خروجه عن الخدمة.