حماس: الفيتو الأمريكي شراكة في جريمة الإبادة بغزة

اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن استخدام الإدارة الأمريكية حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي، لإفشال مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، يمثل "تواطؤاً سافراً وشراكة كاملة في جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني".

وقالت الحركة في بيان صحفي، مساء اليوم، إن الموقف الأمريكي يمنح الاحتلال "ضوءاً أخضر للاستمرار في جرائم القتل والتجويع والهجوم الإجرامي المتوحّش على مدينة غزة".

وثمّنت "حماس" موقف الدول العشر التي تقدّمت بمشروع القرار إلى مجلس الأمن، داعية هذه الدول وكافة الأطراف والهيئات الدولية إلى "مواصلة الضغط على حكومة مجرم الحرب نتنياهو لوقف العدوان، ومنع استمرار جريمة الإبادة الموثّقة أممياً".

كما شدّدت على ضرورة "محاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم أمام محكمة الجنايات الدولية".