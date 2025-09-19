6 شهداء و10 إصابات جراء قصف "إسرائيلي" على وسط القطاع

أعلن مستشفى العودة في مخيم النصيرات أنه استقبل خلال 24 ساعة الماضية 6 شهداء، بينهم شهيدان مجهولا الهوية، إضافة إلى عشر إصابات، جراء استهداف الاحتلال نقطة مساعدات في نتساريم وغارات على مناطق متفرقة من وسط قطاع غزة.

وتتصاعد الانتهاكات الإسرائيلية ضد المدنيين في مناطق تجمع المساعدات الإنسانية، والتي باتت تشكل نقاط استهداف متكررة منذ أشهر، في سياق ما وصفته منظمات حقوقية بأنه "نهج متعمد لفرض التجويع والإذلال الجماعي".

وارتفع عدد شهداء مراكز توزيع المساعدات الإسرائيلية-الأمريكية بقطاع غزة، إلى 2,497 شهيدًا، وأكثر من 18,182 إصابة، وكلهم من المدنيين المُجوَّعين الباحثين عن لقمة العيش تحت الحصار والتجويع.