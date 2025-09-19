الأمم المتحدة: تضرر 11 منشأة للأونروا بغزة خلال 5 أيام

أعلن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة أن 11 منشأة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" تعرضت لأضرار نتيجة الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة خلال الأيام الخمسة الماضية.

وأوضح المكتب أن هذه المنشآت كانت تُستخدم كمراكز لجوء طارئة لنحو 11 ألف نازح فلسطيني، ما ضاعف من معاناتهم في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية.

وأشار التقرير الأممي إلى أن عدد النازحين داخليًا في القطاع تجاوز المليون شخص منذ انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في آذار/مارس الماضي، وسط استمرار العمليات العسكرية وتصاعد المخاطر على المدنيين.