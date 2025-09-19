"أونروا": تكلفة النزوح من غزة 3180 دولارًا وسط انهيار شامل لسبل الحياة

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" إن تكلفة النزوح من مدينة غزة إلى جنوب القطاع تبلغ 3180 دولارًا، وسط اكتظاظ المساحات لإقامة خيام وعدم حصول المواطنين على أي دخل.

وأضافت "أونروا' في تدوينة على منصة "إكس" يوم الجمعة، أن "أجرة النقل تكلف 1000 دولار، وشراء خيمة عائلية 2000 دولار، وتأجير قطعة الأرض التي تقام عليها الخيمة 180 دولارًا".

وتابعت أن ذلك يأتي وسط شح في الوقود، ومنع إمدادات الملاجئ التابعة لها منذ ما يقارب 7 أشهر" جراء الحصار الإسرائيلي المشدد.

ولفتت إلى أن المساحات مكتظة أصلًا ويصعب العثور على أماكن لإقامة الخيام بعد ما يقرب من عامين من الحرب، إضافة إلى أن الفلسطينيين في غزة لا يحصلون على أي دخل.

ومنذ أسابيع، يكثف الجيش الإسرائيلي تفجير الأبراج السكنية والعمارات في مدينة غزة، ضمن سياسة تهدف لإجبار الفلسطينيين على النزوح جنوبًا.

وجددت "أونروا" مطالبتها بالسماح لها بإدخال المساعدات، ووقف إطلاق النار في غزة بشكل فوري.