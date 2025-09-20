الإعلام الحكومي: الاحتلال هجّر 270 ألفاً ويحاول حشر 1.7 مليون في معسكرات جنوب غزة

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في بيان صحفي رقم (972) أن الاحتلال "الإسرائيلي" أجبر نحو 270 ألف مواطن على النزوح القسري من مدينة غزة نحو الجنوب تحت تهديد القصف والإبادة الجماعية، بينما ما يزال أكثر من 900 ألف فلسطيني صامدين في مدينة غزة وشمالها رافضين مغادرتها رغم المجازر المتواصلة.

وأضاف البيان أن الطواقم الحكومية رصدت عودة نحو 22 ألف مواطن إلى منازلهم في غزة بعد أن كانوا قد نزحوا سابقاً، نتيجة انعدام مقومات الحياة الأساسية في الجنوب.

وأوضح أن منطقة المواصي في خان يونس ورفح، التي يروّج لها الاحتلال كمناطق "آمنة"، تعرضت لأكثر من 110 غارات جوية أوقعت ما يزيد على 2000 شهيد، مؤكداً أنها تفتقر كلياً للبنية التحتية والخدمات الضرورية من ماء وكهرباء وغذاء ومأوى وتعليم.

وأشار البيان إلى أن الاحتلال خصص فقط 12% من مساحة قطاع غزة كمناطق إيواء لحشر أكثر من 1.7 مليون إنسان داخلها، واصفاً ذلك بمخطط لإنشاء "معسكرات تركيز" ضمن سياسة التهجير القسري بهدف تفريغ شمال غزة ومدينة غزة من سكانهما.

ودان المكتب استمرار جرائم الإبادة الجماعية والتهجير القسري، وحمّل الاحتلال وحلفاءه – وعلى رأسهم الإدارة الأمريكية – المسؤولية الكاملة عمّا يجري، مطالباً المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمحاكم الدولية بالتحرك العاجل لوقف هذه الجرائم ومحاسبة قادة الاحتلال وضمان حق الفلسطينيين في البقاء على أرضهم بأمان وكرامة.