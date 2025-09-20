الشيكل يواصل الصعود مدعوما بمؤشرات اقتصادية قوية

سجل الشيكل الإسرائيلي مزيدا من الارتفاع أمام العملات الأجنبية خلال شهر سبتمبر، ليستقر عند نحو 3.33 مقابل الدولار، وذلك على الرغم من استمرار الحرب والتوترات السياسية.

ويعود هذا الأداء إلى مجموعة من المؤشرات الاقتصادية التي عززت ثقة المستثمرين بسوق المال الإسرائيلي.

وأعلنت وزارة المالية الإسرائيلية أن احتياطيات النقد الأجنبي بلغت مستوى قياسيا تجاوز 230 مليار دولار، وهو الأعلى في تاريخ الكيان، فيما تراجع معدل التضخم إلى أقل من 3% ليتوافق مع المستهدف الذي حدده بنك إسرائيل.

كما ارتفع متوسط الأجور في يوليو الماضي إلى أكثر من 14 ألف شيكل شهريا، في مؤشر على متانة سوق العمل وتحسن مستويات المعيشة.

إلى جانب ذلك، أظهرت بيانات أغسطس تراجعا نسبيا في العجز المالي رغم ارتفاع النفقات العسكرية، فيما ساهمت المساعدات المالية الخارجية وتدفق مليارات الدولارات من جهات عدة في دعم استقرار السوق.

ويرى محللون أن هذه العوامل قد تدفع الشيكل إلى مستويات أقوى تصل إلى 3.28 أمام الدولار، مع بقاء المشهد عرضة للتقلبات في ظل استمرار الحرب والاضطرابات السياسية، غير أن المشهد يبقى هشا في ظل تطورات الحرب في غزة، واحتمال تعرض ائتلاف حكومة اليمين المتطرف إلى تفكك خلال الأسابيع المقبلة.