"هند رجب" تلاحق جنديا إسرائيليا في اليونان

تقدمت مؤسسة "هند رجب" بدعوى جنائية إلى محكمة يونانية ضد جندي إسرائيلي، لدوره في ارتكاب جرائم حرب وأعمال إبادة جماعية في قطاع غزة.

وقدمت "هند رجب" دعوى جنائية رسمية إلى المدعي العام للمحكمة الابتدائية في العاصمة اليونانية أثينا ضد الجندي الإسرائيلي ناعور شلومو دادون، لدوره في جرائم حرب وأعمال إبادة جماعية في قطاع غزة.

واستندت الدعوى إلى تقرير استقصائي أعدته المؤسسة الحقوقية يوثق انتشار دادون في غزة، والدور المباشر لوحدته في تدمير البنية التحتية المدنية، واحتفاءه العلني بهذه الأفعال عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت المؤسسة إن دادون شارك بالقتال في غزة لمدة عام على الأقل، وشارك في حملات عسكرية سوّت أحياء في رفح وجباليا بالأرض.

وتأسست "هند رجب" في فبراير/شباط 2024، وتتخذ من بروكسل مقرا رئيسيا لها، وتنشط في ملاحقة مسؤولين وعسكريين إسرائيليين عبر دعاوى قضائية بأنحاء العالم، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين.

وتحمل المؤسسة اسم طفلة فلسطينية كانت في عمر 5 سنوات، حين قتلها جيش الاحتلال الإسرائيلي باستهداف المركبة التي كانت تستقلها مع أقاربها جنوب غربي مدينة غزة، في 29 يناير/كانون الثاني 2024.

وعُثر على جثمان هند بعد 12 يومًا داخل السيارة التي كانت تستقلها مع خالها وزوجته وأطفالهم الثلاثة، والذين استشهدوا جميعًا، بعد أن تعرضت المركبة لإطلاق نار مباشر من قوات الاحتلال الإسرائيلي، في 29 كانون الثاني/ يناير 2024