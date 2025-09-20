إصابة جنود "إسرائيليين" جراء انفجار في قطاع غزة

أعلنت مصادر عبرية، يوم السبت، عن إصابة عدد من الجنود، جراء انفجار في قطاع غزة.

وقالت المصادرإن جنودًا أصيبوا في معارك القطاع نُقلوا عبر مروحيتي إجلاء إلى مستشفيي "بيلينسون" و"تل هشومير".

وأشارت إلى وقوع حدث أمني في القطاع.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، بلغ عدد قتلى الاحتلال أكثر من 898 جنديًا وضابطًا، بينهم 454 خلال العملية البرية في غزة وحدها. كما أصيب نحو 6,193 جنديًا، بينهم 924 إصابة خطيرة.

وتواصل كتائب القسام وفصائل المقاومة تصديها لآليات الاحتلال وجنوده المتوغلين في قطاع غزة ضمن معركة "طوفان الأقصى" ومواجهة العدوان الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من 22 شهرًا.