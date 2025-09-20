حماس: الاحتلال يرتكب جرائم حرب بحق منظومة غزة الطبية

اعتبرت حركة "حماس" أن الاستهداف المتعمّد صباح اليوم لعائلة الدكتور محمد أبو سلمية، مدير مجمع مستشفى الشفاء في مدينة غزة، في "رسالة دموية إرهابية" موجَّهة للأطباء لدفعهم قسراً إلى ترك المدينة.

وقالت "حماس" في بيان لها تلقته "الرسالة نت" اليوم السبت، إن جيش الاحتلال يُواصل تدمير ما تبقّى من المنشآت الطبية في قطاع غزة، واستهداف الطواقم الطبية وعائلاتهم.

وأكدت أن قصف طيران الاحتلال الحربي لعائلة الدكتور "أبو سلمية" يأتي في إطار سياسة الإبادة الجماعية، التي يُشكّل تدمير مقومات القطاع الطبي أحد أركانها.

وأكملت: "إن استشهاد أكثر من 1700 من الكوادر الطبية في غزة، واستمرار اعتقال نحو 400 آخرين في ظروف بالغة القسوة منذ بدء الإبادة في أكتوبر 2023، يمثّل جريمة حرب مكتملة الأركان، وجريمة ضد الإنسانية".

واستطردت: "تُرتكب (تلك الجرائم) في ظل صمت دولي وعجز غير مبرَّر عن حماية المدنيين والعاملين الإنسانيين من القتل والاستهداف المتعمّد".

وجددت حركة "حماس"، مطالبتها للمجتمع الدولي، بما في ذلك مؤسساته ودوله، بضرورة التحرّك العاجل ضد ممارسات الاحتلال التي تستهدف القطاع الطبي والشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

ودعت إلى العمل بكل الوسائل المتاحة لوقف الإبادة الجماعية وسياسة التجويع والتهجير، وضمان ملاحقة قادة الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية على جرائمهم الوحشية، لا سيما تلك المرتكبة بحق الطواقم الطبية والمنشآت الصحية.