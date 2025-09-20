الرسالة نت

الإعلام الحكومي: مليون نازح محاصرون في مواصي خان يونس ورفح وسط أوضاع كارثية

الرسالة نت - غزة

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن منطقة المواصي في خان يونس ورفح تؤوي نحو مليون نازح، يعيشون في ظروف إنسانية صعبة تكاد تنعدم فيها مقومات الحياة الأساسية.

وأوضح المكتب أن هذه المناطق تعرّضت لأكثر من 110 غارات جوية وقصف متكرر أسفر عن استشهاد ما يزيد على ألفي شخص، مؤكداً أن "العيش في هذه المناطق أقرب إلى المستحيل".

وأشار البيان إلى أن الاحتلال الإسرائيلي خصص عبر خرائطه ما لا يتجاوز 12% من مساحة قطاع غزة كمناطق "إيواء"، في محاولة لحشر أكثر من 1.7 مليون إنسان داخل رقعة جغرافية ضيقة، الأمر الذي وصفه بـ"سياسة عقاب جماعي وانتهاك صارخ للقوانين الدولية".

