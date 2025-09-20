غوتيريش: على العالم ألا يخشى ردود فعل "إسرائيل" على الاعتراف بالدولة الفلسطينية

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن على العالم "ألا يخشى" ردود الفعل الإسرائيلية على الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وبحسب الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة، أوضح غوتيريش، خلال مقابلة صحفية، السبت، أن حكومة الاحتلال ماضية في "إجراءاتها بهدف تدمير قطاع غزة بالكامل الآن، وتحقيق ضم تدريجي للضفة الغربية".

وأشار إلى أن أي ذريعة تستخدمها "إسرائيل" لتبرير سياستها في الأراضي الفلسطينية أو ضد الدول التي تعترف بدولة فلسطينية "ليست سوى مرحلة متواصلة تهدف إلى منع الفلسطينيين من الحصول على دولتهم".

واستنكر الأمين العام للأمم المتحدة أي بديل من شأنه أن يضع الفلسطينيين تحت الاحتلال أو التمييز بلا حقوق على أرضهم، موضحا أن أي اعتراف دولي قادم بدولة فلسطينية "رمز في غاية الأهمية".

وتطرق غوتيريش إلى الوضع الإنساني في غزة، واصفا إياه بأنه "الأسوأ من حيث الموت والدمار"، وأنه "لا يحتمل أخلاقيا، ولا سياسيا، ولا قانونيا"، مشيرا إلى انتشار المجاعة، وفقدان الرعاية الصحية، وعيش السكان في مناطق مكتظة دون مأوى مناسب.