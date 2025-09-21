24 شهيداً من عائلات دغمش والحداد بمجزرتين مروّعتين في مدينة غزة

وصل إلى مجمّع الشفاء الطبي في مدينة غزة، صباح الأحد، جثامين 24 شهيداً على الأقل، قضوا في مجزرتين ارتكبهما الاحتلال الإسرائيلي بحق عائلات دغمش والحداد ومحسن في أحياء تل الهوا والصبرة ومفترق الشعبية.

وأفادت المصادر الطبية أن 18 شهيداً من عائلة دغمش و6 من عائلة الحداد ارتقوا بعد استهداف منازلهم داخل بيت مكتظ بالسكان، فيما لا يزال أكثر من 40 شهيداً تحت الأنقاض بانتظار انتشالهم، وسط صعوبات تواجه طواقم الدفاع المدني بسبب شدة القصف والدمار.

وقالت المصادر إن باحات مستشفى الشفاء غصّت بجثامين الشهداء المغطاة بالسواد، في مشهد مؤلم يعكس حجم المجزرة، فيما واصلت فرق الإنقاذ نقل الجرحى والمصابين من مواقع القصف العنيف الذي حول أحياء كاملة إلى أنقاض.