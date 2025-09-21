"القسام" تعلن قنص جندي "إسرائيلي" أمس في جباليا

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسّام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الأحد، أن مقاتليها تمكنوا من قنص جندي إسرائيلي في جباليا شمال قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام في بلاغ تابعته "الرسالة نت": "تمكن مجاهدو القسام أمس السبت من قنص جندي صهيوني وإصابته إصابة مباشرة في منطقة "الزرقا" جنوب مدينة جباليا شمال قطاع غزة".

أعلنت كتائب القسام "الجناح العسكري لحركة حماس" الجمعة الماضية، عن إيقاع آليات الاحتلال الاسرائيلي، في حقل عبوات في جباليا بغزة.

ونشرت القسام مقطع فيديو لإيقاع آليات الاحتلال في حقل عبوات شرق مفترق الصفطاوي غرب معسكر جباليا ،ضمن سلسلة عمليات "عصا موسى".

وتواصل كتائب القسام إلى جانب فصائل المقاومة، تصديها لقوات الاحتلال في قطاع غزة، رغم اشتداد العدوان الإسرائيلي على محافظة غزة والشمال.