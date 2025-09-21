أهالي الأسرى الفلسطينيين يوجّهون رسالة إلى بريطانيا للاعتراف بذويهم كأسرى حرب

وجّه المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى رسالة إلى رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، طالب أهالي الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين فيها باتخاذ مواقف واضحة تجاه قضية الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وجاء في الرسالة، "نحن أهالي أكثر من 14,000 أسير ومعتقل ورهينة فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي، نكتب إليكم هذه الرسالة بقلوب يعتصرها الألم، وبإرادة لا تنكسر دفاعًا عن كرامة أبنائنا وحق شعبنا في الحرية والعدالة".

وقال الأهالي في الرسالة: "لقد أمضى أبناؤنا سنوات طويلة خلف القضبان في ظروف قاسية، محرومين من أبسط حقوقهم الإنسانية والقانونية، ويتعرضون يوميًا للتعذيب والإهمال الطبي والإذلال الممنهج".

وأضافوا "إنهم ليسوا مجرمين كما يحاول الاحتلال تصويرهم، بل هم مقاتلو حرية وأسرى حرب دافعوا عن أرضهم وكرامة شعبهم في مواجهة احتلال عسكري استيطاني متواصل منذ عقود".

وطالبت الرسالة، الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين، انسجامًا مع مبادئ العدالة وقرارات الشرعية الدولية، والاعتراف بالأسرى والمعتقلين والرهائن الفلسطينيين كأسرى حرب، وفق ما يكفله القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.

ودعت لممارسة الضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف سياسات الاعتقال التعسفي والإفراج الفوري عن المعتقلين، خاصة النساء والأطفال والمرضى.

وحذرت الرسالة، من أن صمت المجتمع الدولي وعدم تحركه الجاد إزاء هذه القضية الإنسانية العاجلة، يرسخ سياسة الإفلات من العقاب، ويطيل معاناة آلاف العائلات الفلسطينية.

واختُتمت الرسالة بمناشدة بريطانيا -التي تدّعي الدفاع عن حقوق الإنسان- أن تتخذ موقفًا شجاعًا وعادلاً يقف إلى جانب القيم الإنسانية وعلى الجانب الصحيح من التاريخ.