في يومها الـ 717 .. أبرز تطورات الإبادة الجماعية "الإسرائيلية" في غزة

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، لليوم الـ 717 عبر القصف الجوي والمدفعي، وقتل المجوّعين والنازحين بدعم سياسي وعسكري أمريكي، وصمت دولي وخذلان غير مسبوق من المجتمع الدولي.

وأفاد مراسلونا، بأن قوات الاحتلال شنت عشرات الغارات، وارتكبت المزيد من المجازر مع تفاقم معاناة النزوح التي تطال أكثر من مليوني إنسان وسط مجاعة قاسية، وسط تكثيف العدوان على مدينة غزة بهدف تفريغها من سكانها وتدميرها.

آخر التطورات

أكدت مصادر طبية استشهاد العديد من المواطنين في قصف إسرائيلي على مناطق عدة من قطاع غزة منذ فجر اليوم الاثنين، خاصة في مدنية غزة التي تتفاقم فيها أزمة التجويع والتدمير والقتل مع سعي الاحتلال لتفريغها من سكانها بالكامل.

وقصفت قوات الاحتلال المناطق الواقعة جنوب جامعة القدس المفتوحة في مدينة غزة.

وفجرت قوات الاحتلال فجر اليوم العديد من العربات المفخخة وسط الأحياء السكنية في حي تل الهوى والشيخ رضوان في جنوب غزة وشمالها.