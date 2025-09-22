11 شهيدًا في غارات "إسرائيلية" على قطاع غزة

استشهد 11 مواطنًا، وأصيب آخرون، منذ فجر يوم الاثنين، في غارات إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة في اليوم الـ717 للإبادة.

وأفاد مراسلنا باستشهاد مواطنين وإصابة آخرين، جراء قصف طائرة مسيّرة إسرائيلية خيمة تؤوي نازحين جدد في منطقة السوارحة غربي بلدة الزوايدة وسط القطاع.

وذكر أن الطفل مالك عبدالله صبحي الزقزوق استشهد، جراء قصف طائرة مسيّرة إسرائيلية لمركبة في حي الفاروق شرق بلدة الزوايدة.

وأشار إلى أن طائرات الاحتلال استهدفت منازل المواطنين قرب جامعة القدس المفتوحة شمال غربي مدينة غزة.

ولفت إلى وقوع شهداء ومصابين بقصف طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة الديري في شارع المغربي بحي الصبرة جنوبي مدينة غزة.

وقال إن جيش الاحتلال واصل تفجير المدرعات المفخخة والقصف على حي تل الهوى جنوب غربي غزة.

وأضاف أن جيش الاحتلال فجّرت 4 مجنزرات مفخخة بأطنان من المتفجرات شرقي حي الشيخ رضوان شمال غربي غزة.

بدوره، ذكر الإسعاف والطوارئ أن مواطنين اثنين استشهدا، بنيران مسيرة إسرائيلية في حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة.