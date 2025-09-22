الصحة: المنظومة الصحية معرضة للانهيار جنوب القطاع

حذر متحدث باسم وزارة الصحة د. خليل الدقران؛ من خطورة الوضع الصحي في مناطق جنوب القطاع التي يزعم الاحتلال تصنيفها على أنها آمنة؛ ويدفع بالتهجير القسري للمواطنين نحوها؛ مشيرا إلى أنّ المنظومة تتهاوى تحت الضغط والحصار وانعدام الإمكانيات.

وقال الدقران لـ"الرسالة نت"، "إنّ المنظومة الصحية بشكل عام تتعرض لحصار مطبق؛ ولديها أزمات متعددة نتاج منع الاحتلال إدخال المواد اللازمة"؛ منبها إلى أن الاكتظاظ الكبير للسكان في ظل انعدام الإمكانات المتاحة أساسا يضع النظام الصحي أمام حالة انهيار وشيك.

ودعا لتدخل دولي فوري وعاجل لوقف حرب الإبادة؛ خاصة مع استمرار استهداف المنظومة الصحية.

وأوضح أن المراكز الصحية في جنوب ووسط القطاع؛ غير مؤهلة من حيث المبدأ لتقديم خدمات لمئات آلاف المواطنين.