عفش للرسالة: الاحتلال دمرّ مبنى الإغاثة ومباني أخرى مجاورة

كشف رئيس مبنى الإغاثة الطبية بغزة محمود عفش؛ عن تفاصيل استهداف مقر الإغاثة الطبي وسط مدينة غزة؛ وقال إن الاحتلال حذر العمارة خلال خمس دقائق فقط قبل استهدافها؛ وتفاجأ الجميع أن عملية الاستهداف طالت عدة مباني مجاورة لم يخطرها بالاخلاء.

واثر ذلك لايزال عدد من المواطنين تحت الأنقاض نتيجة هذا الاستهداف الذي استهدف المنشأة الطبية؛ تبعا لقوله.

يؤكد عفش لـ"الرسالة نت"؛ أن تدمير المنشآت الطبية هي جزء من حرب التهجير والابادة التي تستهدف مدينة غزة بكاملها.

ودعا لتدخل دولي عاجل لإنقاذ المنشآت الطبية والمدنية بمدينة غزة؛ وتحييدها عن الحرب الإسرائيلية المجنونة التي تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني وترحيله عن ارضه.