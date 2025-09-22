الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

عفش للرسالة: الاحتلال دمرّ مبنى الإغاثة ومباني أخرى مجاورة

خاص_ الرسالة نت

كشف رئيس مبنى الإغاثة الطبية بغزة محمود عفش؛ عن تفاصيل استهداف مقر الإغاثة الطبي وسط مدينة غزة؛ وقال إن الاحتلال حذر العمارة خلال خمس دقائق فقط قبل استهدافها؛ وتفاجأ الجميع أن عملية الاستهداف طالت عدة مباني مجاورة لم يخطرها بالاخلاء.

واثر ذلك لايزال عدد من المواطنين تحت الأنقاض نتيجة هذا الاستهداف الذي استهدف المنشأة الطبية؛ تبعا لقوله.

يؤكد عفش لـ"الرسالة نت"؛ أن تدمير المنشآت الطبية هي جزء من حرب التهجير والابادة التي تستهدف مدينة غزة بكاملها.

ودعا لتدخل دولي عاجل لإنقاذ المنشآت الطبية والمدنية بمدينة غزة؛ وتحييدها عن الحرب الإسرائيلية المجنونة التي تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني وترحيله عن ارضه.

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/306818

كلمات مفتاحية

غزة الصحة الاغاثة

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من محلي

تم نسخ الرابط بنجاح.
البث المباشر