البرغوثي: استهداف المنشآت الطبية جريمة إبادة وترانسفير بحق الشعب الفلسطيني

أكد الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، د. مصطفى البرغوثي، أن استهداف الاحتلال الإسرائيلي للمنشآت الطبية في قطاع غزة يمثل دليلاً قاطعاً على أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني هو حرب إبادة جماعية وعدوان غاشم يهدف إلى تنفيذ مخطط ترانسفير وتهجير قسري.

وأوضح البرغوثي لـ"الرسالةنت"، أن الاعتداءات المتكررة على المستشفيات ومراكز الإسعاف والكوادر الطبية تكشف عن طبيعة المخطط الإسرائيلي الرامي إلى كسر صمود الشعب الفلسطيني، عبر حرمانه من أبسط حقوقه في العلاج والرعاية الصحية، مؤكداً أن ما يحدث يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأشار إلى أن الاحتلال يحاول من خلال استهداف القطاع الصحي دفع مئات الآلاف من المدنيين نحو الموت البطيء، بعد أن عجز عن تحقيق أهدافه عسكرياً، معتبراً أن هذا السلوك يعكس سياسة ممنهجة لتدمير مقومات الحياة في غزة، وإجبار الفلسطينيين على النزوح والاقتلاع من أرضهم.

ودعا البرغوثي المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية إلى التحرك الفوري لوقف المجزرة الصحية التي ترتكب أمام أنظار العالم، مؤكداً أن استمرار الصمت الدولي يعني تواطؤاً وشراكة في الجرائم.

كما شدد على أن الشعب الفلسطيني، رغم فداحة الخسائر، سيواصل صموده وتمسكه بأرضه وحقوقه الوطنية، مشيراً إلى أن الاحتلال لن ينجح في تمرير مخططاته، وأن جرائمه ستزيد من عزيمة الفلسطينيين على مقاومة التطهير العرقي والتهجير.

وختم البرغوثي بالتأكيد على أن العدوان على غزة هو اختبار حقيقي للعدالة الدولية، وأن إنقاذ ما تبقى من القيم الإنسانية يتطلب فرض عقوبات فورية على إسرائيل، ووقف جميع أشكال الدعم السياسي والعسكري الذي يشجعها على ارتكاب هذه الفظائع.