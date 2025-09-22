الإعلام الحكومي: الاحتلال يكرّس سياسة التجويع ويغلق معبر زيكيم لليوم العاشر على التوالي

حذّر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة من تفاقم الكارثة الإنسانية، مع استمرار الاحتلال الإسرائيلي إغلاق ما يُسمّى "معبر زيكيم" لليوم العاشر على التوالي، ومنع دخول أي شاحنات مساعدات دون مبرر.

وأوضح المكتب أن الاحتلال يواصل سياسة "هندسة التجويع" عبر تقليص المساعدات من معبري كرم أبو سالم وكيسوفيم وإغلاقهما بشكل متكرر خلال الأيام الماضية، ما فاقم معاناة أكثر من 2.4 مليون إنسان في ظل انهيار شبه كامل للبنية التحتية بفعل الحرب المستمرة.

وأكد أن القطاع بحاجة إلى أكثر من 600 شاحنة مساعدات يومياً لتلبية الحد الأدنى من احتياجات السكان، محمّلاً الاحتلال وحلفاءه المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع، وداعياً الأمم المتحدة والدول العربية والإسلامية للتحرك الفوري لفتح المعابر وضمان تدفق الغذاء وحليب الأطفال والأدوية المنقذة للحياة بشكل منتظم.