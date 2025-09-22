وزارة الصحة: خروج مستشفى الرنتيسي للأطفال ومستشفى العيون عن الخدمة بشكل كامل

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة خروج مستشفى الرنتيسي للأطفال ومستشفى العيون عن الخدمة بشكل كامل، جراء الاستهداف الإسرائيلي المتواصل لمحيط المستشفيين، ما ألحق أضراراً جسيمة بالبنية التحتية ومنع وصول المرضى والجرحى إليهما.

وأكدت الوزارة في بيان عاجل اليوم أن مركز الإغاثة الطبية في مدينة غزة دُمّر بالكامل، مشيرةً إلى أن مستشفى العيون هو الوحيد المتخصص بخدمات العيون في محافظة غزة، فيما يعد مستشفى الرنتيسي مركزاً رئيسياً لخدمات الأطفال التي لا تتوفر في أي مستشفى آخر بالقطاع.

واتهمت الوزارة الاحتلال بتعمد استهداف منظومة الخدمات الصحية في غزة ضمن سياسة الإبادة الجماعية، محذّرة من أن جميع المرافق الصحية لم يعد الوصول إليها آمناً، وأن المرضى يواجهون صعوبة بالغة في الوصول إلى المستشفى الميداني الأردني ومستشفى القدس بسبب القصف المستمر.

وجددت وزارة الصحة مطالبتها للمنظمات الدولية والجهات المعنية بتوفير الحماية العاجلة للمؤسسات الصحية والطواقم الطبية، وضمان استمرار الخدمات العلاجية للمدنيين في القطاع.